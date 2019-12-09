Екатеринбург, , 19:58 — REGNUM Нападения бродячих собак на людей участились с приходом зимы в России. По данным ряда СМИ, 9 декабря сразу в трёх регионах страны произошли инциденты с нападением собак.

В Свердловской области, по данным портала E1, 11-летний мальчик пострадал при нападении на него безнадзорных собак. Ребёнку удалось убежать от стаи, но он получил травму, одна из собак прокусила ногу мальчику, также у него были порваны вещи.

В Волгограде от стаи собак, живущей рядом с торговым центром «Ворошиловский» постоянно страдают покупатели. Как сообщил директор ТЦ в своём Instagram, только за один день собаки покусали несколько человек.

В Краснодаре, по информации портала «Кубань 24», безнадзорная собака напала на девушку, выгуливавшую своего домашнего питомца. Девушку пришлось госпитализировать, её домашняя собака тоже пострадала от укусов бродячего пса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале доследственной проверки по факту нападения бродячих собак на ребёнка в Свердловской области. Проверку проводит следственное управление СКР по региону.

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