Гонконг, Китай, , 19:05 — REGNUM Две самодельные бомбы были обезврежены взрывотехниками полиции Гонконга. Об этом 9 декабря сообщает газета South China Morning Post.

Самодельные взрывные устройства были обнаружены сотрудниками полиции возле колледжа на улице Куинс-роуд Ист в районе Ван Чай. Бомбы были осколочно-фугасного типа и сделаны с применением стабильного взрывчатого вещества.

Также сообщается, что оба взрывных устройства были начинены поражающими элементами: гвоздями, металлическими шариками и т. п. К каждому устройству был прикреплён мобильный телефон.

В настоящее время устройства обезврежены специалистами-взрывотехниками. Ведётся расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что призывы участников акций протеста в Гонконге к всеобщей забастовке, которая должна была состояться 9 декабря, были проигнорированы жителями города.

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