Липецк, , 18:51 — REGNUM В Липецке проводится доследственная проверка по факту смерти двух мужчин при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ п Липецкой области.

По данным следствия, вечером 8 декабря на станции техобслуживания на улице Ковалева произошёл пожар. После его ликвидации на месте ЧП нашли тела двух мужчин 38 и 40 лет. Они арендовали ангар и, как предполагают следователи, кустарным образом готовили дизельное топливо.

Тела отправили на экспертизу, специалисты выясняют причину пожара. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.