Липецк, , 18:34 — REGNUM Автомобиль музыкантов HammAli & Navai обстреляли после концерта в Липецке, сообщил портал Gorod48.

По словам музыкантов, когда они выехали из Липецка и направились в сторону Москвы, их машину стал преследовать неизвестный автомобиль, из которого по ним открыли стрельбу. В полиции подтвердили, что по этому факту проводится проверка. Звуки, похожие на выстрелы, слышали свидетели. По непроверенным данным, преследовать музыкантов могли их поклонники, которые не получили возможности сфотографироваться со «звёздами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, концерт рэп-дуэта был прерван из-за сообщения о заложенной в торговом комплексе бомбе. Зрителей пришлось срочно эвакуировать. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

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