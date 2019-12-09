Афины , , 19:04 — REGNUM Бомба была взорвана неизвестными злоумышленниками в автомобиле директора тюремной психиатрической больницы в Афинах. Об этом 9 декабря сообщила журналистам генеральный секретарь антикриминальной политики София Николау.

Взрыв в автомобиле руководителя психиатрической больницы тюрьмы Коридаллос прогремел в 02:30 (03:30 мск). В результате взрыва начался пожар, автомобиль сгорел полностью. Сначала расследованием инцидента занималась пожарная служба, но когда был установлен владелец автомобиля, дело передали полиции.

Как заявила Николау, начались все необходимые мероприятия для расследования этого преступления и выразила уверенность в том, что расследование будет успешно завершено и все виновные в организации взрыва в скором времени предстанут перед судом.

Также Николау пояснила, что генеральный секретариат занимается вопросами модернизации пенитенциарной системы Греции и отслеживанием работы центров содержания под стражей.

Стоит отметить, что тюрьма Коридаллос неоднократно оказывалась в центре внимания общественности и правозащитных организаций из-за жалоб заключённых на плохие условия содержания. В ответ новое правительство Греции дало обещание снести тюрьму и перевести заключённых в другие места, а на месте тюрьмы разбить парк.

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