Курган, , 18:23 — REGNUM В Кургане несколько репетиторов и переводчиков, работающих в сфере иностранных языков, стали жертвами мошенников. Их обманули, используя имя директора департамента развития городского хозяйства Вадима Лютикова, сообщает URA.RU.

Одна из жертв поделилась подробностями с изданием. Ей позвонили от имени Вадима Лютикова с предложением работы, мол, в столицу Зауралья приехала зарубежная делегация с детьми, нужен профессиональный репетитор для прогулок по городу. На телефон клиентов необходимо было перевести деньги, чтобы те не остались без связи.

Большинство репетиторов сообразило, что их обманывают, но были и те, кто перевёл мошенниками по 2 тысячи рублей. Реальный чиновник мэрии узнал о звонках от своего имени от журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на промышленные предприятия Курганской области направлялись письма с просьбой о финансовой помощи детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с поддельной подписью тогдашнего первого заместителя главы Зауралья Андрея Саносяна. Чиновник сообщил СМИ, что от его имени орудуют мошенники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области от имени замгубернатора мошенники вымогают деньги