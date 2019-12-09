Москва, , 18:09 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Новой Москве. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 17:15 в Щербинке на Симферопольском шоссе. Столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Выясняются все причины и обстоятельства аварии. По свидетельствам очевидцев, движение в районе аварии затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх ДТП на 85 километре московской кольцевой автодороги (МКАД).

Читайте ранее в этом сюжете: На участке МКАД восстановили движение после трех ДТП