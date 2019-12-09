Москва, 9 декабря 2019, 18:09 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Новой Москве. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.
Авария произошла около 17:15 в Щербинке на Симферопольском шоссе. Столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Выясняются все причины и обстоятельства аварии. По свидетельствам очевидцев, движение в районе аварии затруднено.
Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх ДТП на 85 километре московской кольцевой автодороги (МКАД).
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