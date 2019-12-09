Канберра, , 17:57 — REGNUM Правительство Австралии предложило Новой Зеландии помощь для преодоления последствий извержения вулкана на Белом острове, 9 декабря передает агентство Associated Press.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также заявил, что правительство намерено оказать помощь всем австралийским туристам, которые «оказались вовлечены в это ужасное событие».

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами извержения вулкана на Белом острове в Новой Зеландии стали пятеро человек, десятки туристов числятся пропавшими без вести.

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