Нижневартовск, Югра, , 17:42 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) 9 декабря были эвакуированы 120 учащихся и педагогов школы №11. После обследования здания учебного учреждения сотрудниками компетентных органов, образовательный процесс возобновился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Звонок о минировании поступил около 14:00 по местному времени (12:00 мск). На месте работали сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и МЧС. Взрывные устройства не обнаружены.

Источники Znak.com в силовых ведомствах сообщили, что личность звонившего установлена, но не раскрывается.