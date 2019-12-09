Париж, , 17:33 — REGNUM Две активистки движения Femen устроили акцию с раздеванием перед журналистами, ожидающими прохода в Елисейский дворец во Франции. Об этом 9 декабря сообщается на странице движения в Twitter.

Девушкам удалось присоединиться к журналистам, ожидающим прохода в резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона, где сегодня, 9 декабря, состоится встреча лидеров стран «нормандской четвёрки».

В какой-то момент девушки синхронно сбросили куртки, обнажившись до пояса, перелезли через ограждение на проезжую часть и стали выкрикивать лозунги. На телах девушек также были написаны лозунги и нарисован радужный флаг.

Сотрудники службы безопасности Елисейского дворца среагировали незамедлительно, повалив активисток на асфальт. Нарушительниц передали в руки полицейских, которые увели активисток от входа во дворец.

Активистки движения Femen известны своими протестными выступлениями в поддержку идеологии феминизма по всему миру, при этом участницы движения часто предстают во время акций перед публикой топлесс или полностью обнажёнными, с нарисованными на телах лозунгами. Так, например, в мае текущего года двух активисток движения оштрафовали за попытку нападения на кортеж президента США Трампа во время его визита во Францию.

Ранее ИА REGNUM сообщало об активистках Femen, которые пытались помешать шествию почитателей испанского диктатора Франциско Франко.

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