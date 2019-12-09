Воронеж, , 17:13 — REGNUM Воронежский следователь признан судом виновным в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщил 9 декабря старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как установлено судом, в октябре 2018 года следователь прибыл для обыска в один из домов на улице Берёзовая Роща в Воронеже. Дверь квартиры не открыли, а потому её пришлось вскрыть. После этого мужчина, который находился в квартире и в отношении которого проводились следственные действия, предъявил адвокатское удостоверение. Следователь, в нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которые требуют особого порядка при проведении обыска в отношении адвоката, всё же провёл следственные действия.

Центральный суд Воронежа приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на один год. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.