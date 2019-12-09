Калуга, , 17:34 — REGNUM В ночь на 9 декабря на заводе по производству автомобильных шин «Континенталь», расположенном в деревне Козлово индустриального парка «Росва» произошел пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

По данным ведомства, пострадавших нет. Площадь возгорания, которое произошло в подвальном помещении производственного корпуса, составила два квадратных метра. Пламя тушили 34 человека и девять единиц специальной техники. В настоящее время инспектор госпожнадзора устанавливает причины пожара.

Завод немецкой компании «Континенталь» занимается производством автомобильных шин. На заводе производят летние и зимние автопокрышки для легковых и грузовых автомобилей известных мировых брендов Continental, Gislaved и Matador.

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