Каир, , 16:50 — REGNUM Как минимум 14 детей пострадали при обрушении аттракциона в парке развлечений Paradise в Египте. Об этом 9 декабря сообщает египетская газета «Аль-Масри аль-Йоум».

Инцидент произошёл в регионе эль-Дакахлия, в городе Эль-Мансура. По предварительной информации, поездка 50 детей в парк развлечений была организована школой по изучению языков. 14 детей решили покататься на аттракционе-горке, которая обрушилась вместе с ними.

Все 14 пострадавших были отправлены в больницу, девять детей были отпущены после оказания медицинской помощи, двоим наложили шину на место перелома, ещё трое детей были госпитализированы, им потребовалось хирургическое вмешательство.

Правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего. Изучаются все причины и обстоятельства инцидента.

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