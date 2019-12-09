Севастополь, 9 декабря 2019, 16:44 — REGNUM Правоохранители изучат обстановку в семье и окружении ушедшего из дома и погибшего в Севастополе подростка. Об этом 9 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе-герое возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка, который не возвращался домой с 26 ноября. 9 декабря его тело было найдено в районе Максимовой дачи.
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