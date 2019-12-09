Севастополь, , 16:44 — REGNUM Правоохранители изучат обстановку в семье и окружении ушедшего из дома и погибшего в Севастополе подростка. Об этом 9 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции. В ближайшее время будут назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины и времени смерти. Следствием будет изучена обстановка в семье, окружение подростка, установлены обстоятельства и события, которые предшествовали и привели к трагедии», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе-герое возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка, который не возвращался домой с 26 ноября. 9 декабря его тело было найдено в районе Максимовой дачи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе нашли тело пропавшего подростка