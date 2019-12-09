Россошь, Воронежская область, , 16:34 — REGNUM 13 чиновников в Россошанском районе Воронежской области привлечены к ответственности за сокрытие сведений об имуществе и доходах после прокурорской проверки, сообщил ИА REGNUM 9 декабря старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера семь муниципальных служащих администрации Россоши и Россошанского муниципального района, а также восемь руководителей муниципальных учреждений и их супруги скрыли сведения о наличии в их собственности объектов недвижимого имущества, транспортных средств. Также ряд чиновников «забыли» указать в справках доход, который был получен от продажи недвижимости и транспортных средств, в частности, один из руководителей муниципального учреждения не упомянул о доходе в более чем миллион рублей от продажи автомобиля.

Прокурор внес представления главе администрации Россошанского муниципального района и Россоши об устранении нарушений закона. 13 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности, заместители глав администраций района и города Россошь уволились по собственному желанию.