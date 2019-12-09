Калуга, , 19:20 — REGNUM Страховая компания «Ингосстрах» примет заявления от пассажиров маршрутного такси, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 5 декабря в Калуге. Об этом 9 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители компании.

Место дорожного происшествия с маршруткой в Калуге 40.mchs.gov.ru

По данным страховой компании, гражданская ответственность компании-перевозчика перед пассажирами застрахована в «Ингосстрахе» по договору за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора до 31 марта 2020 года. Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей на случай гибели пассажира, до двух миллионов рублей — на случай причинения вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определен исходя из тяжести полученных повреждений на основании расчетных таблиц). Страховая компания готова в полном объеме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.

Напомним, в Калуге после ДТП с маршрутным такси, которое въехало в столб, за помощью к медикам обратились девять человек. Из всех пострадавших один был госпитализирован. Остальным медицинская помощь была оказана на месте.

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