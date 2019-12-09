Курск, , 16:22 — REGNUM В Курске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в порче рекламных билбордов. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о мужчине с топором, который бьёт щиты наружной рекламы и фонари, поступило диспетчерам около 00:00. Свидетели рассказали, что он ушёл в сторону площади Перекальского, и подробно описали дебошира.

Мужчину задержали рядом с торгово-развлекательным центром «Пушкинский», несмотря на его попытку сбежать. Задержанным оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Его передали сотрудникам МВД.