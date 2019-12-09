Москва, , 16:14 — REGNUM В зданиях 13 школ, получивших сообщения о «минировании», провели проверки и не обнаружили подозрительных предметов. Об этом 9 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования Москвы.

Ранее в 13 московских школах была проведена эвакуация из-за угрозы взрыва. Всего по Москве «заминировали» 22 объекта, среди которых, помимо школ, суды и торговые центры, а также храм Христа Спасителя.

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