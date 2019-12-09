Самара, , 15:54 — REGNUM Пациентов и врачей кожно-венерологического диспансера в Уфе эвакуировали из здания из-за сообщения о пожаре. Об этом сообщает 63.ru ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области.

По информации издания, сообщение о пожаре в кожно-венерологическом диспансере, который расположен на улице Революционной, 138, поступило на пульт огнеборцам днем 9 декабря.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в помещении серверной произошло замыкание электропроводки без последующего возгорания.

Чтобы обеспечить безопасность людей, из здания диспансера вывели 25 человек персонала и посетителей.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.