Будуда, , 15:55 — REGNUM Восемь тел были обнаружены в районах Будуда и Сиронко после оползней в регионе Бугису, вызванных проливными дождями, в результате чего число погибших достигло 13 человек. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, поисково-спасательная группа во главе с полицией и Национальным управлением автомобильных дорог Уганды обнаружила проводилась с помощью экскаваторов в пятницу, 6 декабря, и субботу, 7 декабря. Тем не менее, многие жители опасаются, что жертв будет больше, поскольку несколько человек все еще числятся пропавшими без вести.

Как отмечают журналисты, ранее пять тел были обнаружены местными жителями с помощью ручных мотыг в деревнях Напоши, Шихуруруве и Намаса в округе Бушика и в деревне Нароко в округе Бунабутити.

По словам жителей и местных лидеров, под завалами все еще находятся люди.

«Под землей еще остались люди. Мы молимся, чтобы найти их и достойно захоронить их», — сказала оставшаяся в живых местная жительница Мария Набутува, которая потеряла своего мужа, но его тело все еще не было найдено.

Оползни также привели к тому, что более 300 семей были перемещены и в настоящее время укрываются в домах своих родственников, церквях и школах.