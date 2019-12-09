Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Мужчину 23-х лет подозревают в убийстве мужа своей сестры. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По предварительной информации, преступление произошло в селе Дирби Карельского района в регионе Шида Картли. Следствие считает, что подозреваемый нанес своей жертве ранения холодным оружием и скрылся с места преступления. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Сообщается, что полиция в качестве улики изъяла топор. Подозреваемого задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Если вина задержанного будет установлена, то ему будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тиблиси по подозрению в убийстве двух человек задержали двоих мужчин.