Самара, , 15:32 — REGNUM Жителя Татарии подозревают в серии разбоев и грабеже, совершенных в течение трех дней в Самаре. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, 27 ноября подозреваемый зашел в продуктовый магазин на пр. Металлургов, и угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил у продавца шесть тысяч рублей.

Через день, в полицию поступило еще три сообщения о похожих преступлениях. В магазине на ул. Советской Армии неизвестный украл сигареты и одну тысячу рублей. В салоне оптики на Кирова злоумышленник похитил семь тысяч рублей. В ломбарде на пр. Металлургов неизвестный, разбив витрину, в открытую похитил золотые украшения на сумму предположительно более полумиллиона рублей.

По данным фактам было возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ и одно уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. В результате стражи порядка установили личность подозреваемого, который как было установлено, уже покинул Самарскую область.

Вскоре подозреваемый, неоднократно судимый житель города Альметьевска Татарии 1982 года рождения был задержан у себя дома.

Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. Расследование уголовных дел продолжается.