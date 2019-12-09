Старый Оскол, Белгородская область, , 15:16 — REGNUM Воспитанников и персонал детского сада № 41 эвакуировали в микрорайоне Рудничный города Старый Оскол Белгородской области. Детей вывели из-за угрозы пожара — на первом этаже здания произошло короткое замыкание, сообщили 9 декабря в пресс-службе регионального МЧС.

По данным спасателей, сообщение о задымлении поступило в 09:47. На место происшествия прибыли дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей. Специалисты установили, что на первом этаже произошло короткое замыкание в электрощитовой. Обошлось без дальнейшего горения.

Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено 43 человека и 16 единиц техники.