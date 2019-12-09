Самара, , 15:11 — REGNUM В разбившемся в Самаре автомобиле Toyota Camry находился участковый уполномоченный. Об этом 9 декабря сообщает «Волга Ньюс» ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области.

По информации издания, в автомашине Toyota Camry, которая разбилась в ДТП в Самаре 7 декабря находился участковый уполномоченный самарской полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около полуночи 7 декабря автомобиль Toyota Camry, под управлением неизвестного водителя, слетел на правую обочину и ударился в столб, а после врезался в дерево.

В данном ДТП погибла девушка 24-х лет. Еще два пассажира получили травмы. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют кто был за рулем автомобиля.

По информации журналистов издания, начальник ГУ МВД РФ по Самарской области Александр Винников уже назначил служебную проверку.

По его словам, если выяснится, что машиной управлял участковый, то он будет нести наказание по всей строгости закона.