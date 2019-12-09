Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Девять гимназий и школ Петербурга вслед за судами, больницами, аэропортом и Эрмитажем, проверяют на наличие опасных предметов и веществ. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Напомним, рассылка сообщений о «минировании» государственных учреждений Петербурга продолжается третью неделю. В понедельник, 9 декабря, правоохранительные органы осматривали станции метро, музей Эрмитаж, больницы и госпитали и, «по традиции», районные суды города. К середине дня эти учреждения проверили, опасных предметов и веществ обнаружены не были.

Однако сейчас учащихся и сотрудников эвакуируют из девяти учебных заведений разных районов Петербурга.

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