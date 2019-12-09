Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM В Екатеринбурге продлили срок ареста Екатерине М., обвиняемой в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Женщина будет под арестом до 12 апреля 2020 года, хотя обвиняемая и просила отпустить её под подписку о невыезде. Заседание суда прошло в закрытом от СМИ режиме. Екатерина М. предпочла не комментировать решение судьи.

Сегодня же будет рассмотрено ходатайство следствия и в отношении последнего обвиняемого — Марата А.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд продлил срок ареста для обвиняемого в убийстве Каторгиной Михаилу Ф., который приходится Екатерине М. гражданским мужем. Мужчина арестован до 17 февраля 2020 года.

Каторгину убили с целью завладеть её транспортным средством. У убитой остались мать и несовершеннолетняя дочь.

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