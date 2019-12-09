Анкара, , 14:57 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двоих высокопоставленных членов Рабочей партии Курдистана, об этом 9 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла на востоке страны в провинции Муса, также вместе с курдскими командирами, за голову которых была назначена награда в размере $52 тыс., находились еще трое рядовых бойцов.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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