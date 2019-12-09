Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM В Свердловской области за минувшую неделю произошло 849 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В пресс-службе уточнили, что со 2 по 8 декабря в результате ДТП погибли 14 человек и 95 граждан были травмированы, в том числе семь детей в возрасте до 16 лет. По данным Госавтоинспекции больше всего дорожных аварий произошло в областном центре. Так в Екатеринбурге за минувшую неделю произошло 27 ДТП в которых погибли два человека и 32 (в том числе четыре ребёнка) получили травмы.

В пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области отметили, что количество дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю резко увеличилось. Так в 2018 году за аналогичный период времени в ДТП погибли шесть человек и 58 граждан были травмированы.