Москва, , 14:36 — REGNUM В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании». Об этом 9 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника издания, сейчас во всех 13 школах ведется проверка. Количество эвакуированных уточняется, однако уже известно, что только из школы №2100 на севере Москвы эвакуировали 850 человек.

Напомним, сегодня анонимные сообщения о заложенном взрывном устройстве поступили в торговые центры, суды и школы Москвы.

В других регионах по этой же причине эвакуировали школы и вузы.

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