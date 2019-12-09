Ульяновск, , 14:19 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области сегодня, 9 декабря, ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в смерти новорожденного сына. Причиной расправы стала ревность, сообщает прокуратура региона.

Труп ребёнка с признаками насильственной смерти был обнаружен в квартире одного из домов в посёлке Цильна вечером 14 мая 2019 года. Правоохранители установили, что в тот день у отца ребёнка произошёл конфликт с супругой, причиной стала ревность мужчины.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанёс младенцу травмы, не совместимые с жизнью. Кроме того, он выказал намерение расправиться и с женой», — говорят в надзорном ведомстве.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). 9 декабря дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске было завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя столицы, который едва не совершил двойное убийство из ревности. В декабре 2019 года направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина Вьетнама, которого обвинили в убийстве жительницы города: причиной, как полагает следствие, стала ревность.

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