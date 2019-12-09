Астрахань, 9 декабря 2019, 13:59 — REGNUM В Астрахани четверо подростков получили ожоги при хлопке газа, который нельзя назвать «взрывом». Об этом сообщил портал «360» со ссылкой на представителя УМВД России по Астраханской области Петра Русанова.
По его словам, спасатели поделились неточной информацией. Подростки находились в гараже, где произошёл хлопок газового оборудования. Предположительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнём. Серьёзно никто не пострадал.
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