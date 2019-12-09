Астрахань, , 13:59 — REGNUM В Астрахани четверо подростков получили ожоги при хлопке газа, который нельзя назвать «взрывом». Об этом сообщил портал «360» со ссылкой на представителя УМВД России по Астраханской области Петра Русанова.

По его словам, спасатели поделились неточной информацией. Подростки находились в гараже, где произошёл хлопок газового оборудования. Предположительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнём. Серьёзно никто не пострадал.

«Это случилось на Энергетической улице. Подростки сидели в машине. Газовое оборудование было неисправно. У них не ожоги, а просто опаленные лица», — цитирует издание слова Русанова.

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