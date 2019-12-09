Красногорск, , 13:58 — REGNUM Красногорский суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые допустили попытку побега членов так называемой банды ГТА в здании Московского областного суда, сообщает 9 декабря РИА Новости.

Отмечается, что к условным срока за халатность были приговорены командир роты охраны и конвоирования Алексея Гришина, его заместителя Алексея Маханькова и двух старших полицейских конвоя Елизавету Лукьянову и Михаила Фартушняка.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на конвоиров пятеро участников так называемой банды ГТА совершили летом 2017 года в лифте здания суда. Взяв в заложники двух сопровождавших их сотрудников полиции, они забаррикадировались в зале на третьем этаже.

В ходе перестрелки с представителями Росгвардии и ОМОНа трое преступников были убиты и двое ранены. Ранения также получили двое сотрудников силовых ведомств.

Согласно инструкции МВД, сопровождать членов «банды ГТА» в Мособлсуде должны были не менее десяти конвоиров, тогда как в момент нападения пятерых подсудимых на конвойных их было всего двое.

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