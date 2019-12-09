Челябинск, , 13:45 — REGNUM В Челябинске гражданин одной из стран ближнего зарубежья устроил пьяный дебош. Это произошло в самолёте до Новосибирска, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уралу.

Инцидент произошёл 7 декабря. Нарушителем оказался 55-летний иностранец. Будучи пьяным он ругался матом, а также мешал бортпроводникам и пассажирам.

Командир воздушного судна отказал этому человеку в перевозке. К лайнеру были вызваны полицейские. В итоге хулигана сняли с рейса.