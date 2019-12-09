Уфа, , 13:46 — REGNUM Рыбак утонул на реке Белой в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел днем 9 декабря на реке Белой между деревней Козарез и фанерно-плитным комбинатом.

Утром пострадавший вместе с двумя друзьями пошел на рыбалку. После окончания рыбалки три товарища уже возвращались домой, как вдруг двое из них провалились под лед.

Третий друг добежал до береги, снял вещи и бросился на помощь товарищам. Одного рыбака он вытащил. Когда мужчина пошел на выручку второму другу, лед под ним затрещал, поэтому мужчине пришлось отступить.

На берегу друзья обнаружили лодку и на ней попытались спасти друга, который барахтался в воде. К сожалению, спасти мужчину им не удалось. По их словам, мужчина провел в воде примерно пол часа.

В настоящий момент водолазы готовятся к поиску утонувшего мужчины 1955 года рождения.