Пермь, , 13:28 — REGNUM На свердловской магистрали железной дороги за два выходных дня (7−8 декабря) погибли три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Смертельные случаи произошли на территории Свердловской, Тюменской областей и Пермского края. Кроме того, два человека получили травмы. Примечательно, что во всех пяти случаях аварии произошли с участием грузовых поездов.

На станции Уктус Свердловской области вечером 7 декабря под грузовой поезд попал 40-летний мужчина. Он госпитализирован. Утром 7 декабря на 2039 километре перегона Юшала-Чупино Тюменской области также под грузовой поезд попал 38-летний мужчина. Его травмы оказались смертельными.

Днем 8 декабря на 1 пикете 361 километра перегона Нижний Тагил — Смычка Свердловской области травмирован 59-летний мужчина, который стоял на обочине. Вечером 8 декабря на втором четном главном пути станции Омутинская Тюменской области погибла 68-летняя женщина, а на 1535 километре 2 пикета станции Кунгур Пермского края — 18-летняя девушка.

Устанавливают причины травмированы и гибели людей на железной дороге. По результатам доследственных проверок примут процессуальные решения.