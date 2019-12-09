Москва, , 13:20 — REGNUM Торговые центры «МЕГА Белая Дача», «Атриум», «Калейдоскоп» и «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Информацию об этом опубликовал 9 декабря Telegram-канал «Московские новости» со ссылкой на сообщения очевидцев.

Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

Сейчас по России проходит «волна минирований». Сегодня в Москве эвакуировали 12 судов, пять школ, ТЦ «Город» и храм Христа Спасителя. В Еврейской автономной области, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях эвакуировали школы и вузы.

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