Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Угарный газ стал, предположительно, причиной смерти молодой женщины, проживавшей в Тбилиси. Об этом 9 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на МВД Грузии.

По данным журналистов, пострадал также и 22-летний брат женщины, который находится в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Кроме того, по сообщению компании «Тбилиси Энерджи», в квартире, где произошла трагедия, полгода назад была прекращена подача газа из-за самовольно подключения к газораспределительной системе.

Как передавало ИА REGNUM, накануне «Тбилиси Энерджи» опубликовало сообщение, что в Тбилиси происходит массовое подключение к газовой системе с помощью опасных для жизни кустарных приборов.