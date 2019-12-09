Анкара, , 13:02 — REGNUM За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции задержали порядка 3 тыс. 250 нелегальных мигрантов, об этом 9 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, большая часть беженцев была задержана на северо-западе страны в провинции Эдирне, граничащей с Грецией и Болгарией. Именно здесь нелегалы пытаются пересечь границу, чтобы проникнуть на территорию Евросоюза.

Турция по-прежнему остается излюбленным маршрутом для беженцев, спасающихся от военных и социальных катаклизмов на территории Северной Африки и Ближнего Востока.

По официальным данным, в 2018 году в стране было задержано порядка 268 тыс. нелегальных мигрантов. В 2019 году их число уже составило порядка 337 тыс. человек.

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