Омск, , 12:53 — REGNUM Омский подросток, которого 8 декабря сбил автомобиль LADA Priora под управлением полицейского, рассказал журналистам свою версию произошедшего.

«Мы пошли с другом провожать товарища, дошли до пешеходного перехода, начали переходить дорогу. Я шел позади друзей, обернулся и смотрю, машина летит. Другие остановились, а эта нет. Я только успел руками лицо закрыть, дальше ничего не помню», — цитирует школьника портал Оm1.ru.

Мальчик утверждает, что «на видео чётко видно», что он «валялся почти возле пешеходного знака».

«Он сбил меня и протащил несколько метров ещё», — подчеркнул школьник. Он опасается, что полицейскому произошедшее «сойдёт с рук».

По словам друзей мальчика, которые были с ним в момент ДТП, они успели отскочить, а их друг — нет. От удара со школьника слетел ботинок. Мальчики также утверждают, что переходили дорогу по пешеходному переходу.

Омский портал сообщает: на видео видно, что водитель автомобиля в форме полицейского подошел к сбитому мальчику, посмотрел на него сверху и ушёл, даже не попытавшись оказать подростку первую помощь. Также мужчина несколько раз кому-то звонил.

Врачи диагностировали у подростка перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму. Решается вопрос об операции.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с полицейским и подростком прокомментировали в УМВД по Омской области. В ведомстве утверждают, что подросток переходил проезжую часть в неустановленном месте. По факту ДТП с участием сотрудника полиции проводится проверка.

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