Уфа, , 12:53 — REGNUM Ведущий уфимского телеканала планирует установить мировой рекорд Гиннесса. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба администрации города.

По словам чиновников, ведущий телеканала «Вся Уфа» Денис Ганиев 28 декабря целые сутки будет находиться в прямом эфире, таким образом он сможет установить мировой рекорд Гиннесса. Начало прямого эфира запланировано на 12:00 часов.

Отмечается, что за передачей, в котором ведущий будет общаться с телезрителями и гостями студии, могут следить все желающие. А тот, кто дозвонится в прямой эфир, сможет поприветствовать своих родных.

Отмечается, что столица Башкирии была внесена в книгу рекордов Гиннесса один раз как самая крайняя географическая точка Европы на востоке.