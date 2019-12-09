Прибайкальский район, Бурятия, 9 декабря 2019, 12:49 — REGNUM На руднике по добыче кварцитов в Прибайкальском районе Бурятии произошло чрезвычайное происшествие. Водитель самосвала «БелАЗ» 7 декабря попал под колёса собственного грузовика.
«Водитель пытался устранить неисправность тормозной системы. В какой-то момент машина покатилась. «БеАЗист» получил травмы таза и нижних конечностей», — передаёт «Байкал-Daily» со ссылкой на источник.
В государственной инспекции труда по республике подтвердили, что у пострадавшего сломано бедро. В настоящее время выясняется, находился ли сотрудник в состоянии алкогольного опьянения.
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