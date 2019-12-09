Белокуриха, Алтайский край, , 12:49 — REGNUM Незаконная вырубка деревьев в Белокурихинском лесничестве послужила основанием для возбуждения уголовного дела в отношении начальника этого ведомства. Он арестован по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По данным следствия, достоверно зная о том, что на территории выделов Белокурихинского участкового лесничества, находящихся в природном парке краевого значения «Предгорье Алтая» в Смоленском, Алтайском и Солонешенском районах Алтайского края запрещено проведение проходных рубок, должностное лицо от имени министерства природных ресурсов и экологии заключило договор купли — продажи с КАУ «Алтайлес». В результате сумма ущерба, нанесённого лесному фонду, составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей.