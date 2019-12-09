Барнаул, , 12:36 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор по резонансному уголовному делу, главным фигурантом которого является теперь уже бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий. Он признан виновным в получении через посредника взятки на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей и осуждён к четырём годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Известно, что взятку Надвоцкий получал на протяжении 2016—2018 годов от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, осуществляющих торговлю моторным топливом. Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, задержание «оборотня в погонах» произошло в начале октября 2019 года. Также известно, что во исполнение мер по обеспечению гражданского иска был наложен арест на имущество и денежные средства Надвоцкого на общую сумму 17 482 000 рублей и 2000 долларов США.

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