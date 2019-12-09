Москва, , 12:35 — REGNUM Пять школ и торговый центр «Город» на востоке Москвы эвакуировали из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве. Об этом 9 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

На данный момент в зданиях идет проверка.

Ранее после получения анонимных сообщений о «минировании» эвакуировали также храм Христа Спасителя и 12 районных судов столицы.

«Волна минирований» идет в России уже вторую неделю. Однако пока что ни в одном из «заминированных» зданий подозрительные предметы обнаружены не были.

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