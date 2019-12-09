Черногорск, Хакасия, , 12:26 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительной версии следствия, вечером 6 декабря в частном доме в Черногорске 34-летняя женщина, протопив печь углем, не убедилась в отсутствии утечки угарного газа. Ранее она замечала, что печь дымила. В доме в это время находился её 20-летний брат и двое сыновей — четырёхлетний и восьмилетний.

Проснувшись утром, женщина обнаружила, что её младший сын и брат умерли, отравившись во сне угарным газом. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты заслонки от печи, взяты пробы воздуха. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, мать и двое детей отравились угарным газом в Саратове.