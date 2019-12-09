Найроби, , 12:23 — REGNUM По меньшей мере 280 человек погибли, а еще более 2,8 миллиона пострадали в результате сильных дождей и наводнений на востоке Африки. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение гуманитарного агентства ООН.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявили, что дома, инфраструктура миллионов жителей региона были разрушены, они лишились средств к существованию, а в наиболее пострадавших районах растет риск вспышек инфекционных заболеваний, включая холеру.

«В основном из-за диполя в Индийском океане сильные дожди, скорее всего, сохранятся в декабре и будут усиливаться в Кении, Танзании и Уганде», — говорится в докладе УКГВ о внезапных наводнениях в Восточной Африке.

В соответствии с докладом, стихия вызвала разрушение и повреждение основной инфраструктуры в Кении, в том числе домов, медицинских учреждений и школ, что привело к гибели 132 человек. Дороги и мосты были повреждены, что препятствовало эффективному гуманитарному реагированию в пострадавших районах.

В докладе также говорится, что в Джибути в течение одного дня выпало количество осадков, равное двухгодичной норме, что вызвало внезапные наводнения, в результате которых пострадали до 250 000 человек, в том числе девять человек погибли.

«Во многих районах наводнения происходят на фоне последовательных засух, в то время как в других регионах пострадавшие от наводнения люди также страдают от конфликтов и насилия», — сказали в УКГВ.

«Поскольку семьи изо всех сил пытаются справиться с усугубляющимися трудностями, существует серьезный риск того, что они примут на вооружение негативные механизмы выживания, включая отсев из школ и ранние браки», — предупредили в ООН.

По данным УКГВ, в результате наводнения в Сомали пострадали 547 000 человек, в том числе около 370 000 человек были перемещены и 17 погибли. В Южном Судане, где с июня от наводнений пострадали 908 000 человек, наводнение затронуло целые общины, уничтожило или сделало недоступными базовые услуги и рынки, а также привело к потере урожая.

В ООН также сообщили, что более 420 000 человек пострадали от наводнения в августе 3 октябре в Судане, во время которого погибли 78 человек и было разрушено 49 500 домов. В Эфиопии пострадало около 570 000 человек, в том числе более 200 000 было перемещено, а дожди отрицательно сказались на сезоне сбора урожая.

В Бурунди, по данным УКГВ, 3100 человек пострадали от проливных дождей в провинции Мунинга, в то время как в Уганде наводнения и оползни затронули как минимум 12 районов, включая район Бундибуйо, где пострадали более 4000 человек.

В Танзании, по сообщению ООН, число погибших превышает 50 человек, в том числе 10 человек утонули в вышедшей из берегов реке.