Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM В Екатеринбурге ищут родственников пожилого человека, который находится на лечении в городской больнице № 40. Как сообщает информационный портал Е1, мужчина был госпитализирован в ночь на 6 декабря с признаками обморожения.

Впоследствии пожилому человеку был поставлен диагноз «амнезия». По данным медиков, мужчину забрали в больницу возле торгового центра «Мега». Никаких документов при нём не оказалось. Он ничего не помнит, но отзывается на имя Юра.

Администрация больницы просит отозваться родственников пожилого человека и связаться по телефону ординаторской ожогового отделения ГКБ № 40.

Напомним, что в октябре в Екатеринбурге возле одного из торговых центров пропала пожилая женщина, страдающая провалами в памяти. К счастью она вскоре была найдена.

Как сообщало ИА REGNUM, также в октябре в больницу Екатеринбурга попала 38-летняя свердловчанка. Проживающая в Нижнем Тагиле женщина отправилась в больницу, и по дороге ей стало плохо. В сознание она пришла в Екатеринбурге, и вспомнить о том, как оказалась в областном центре не смогла.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале пропавшая тагильчанка нашлась в больнице Екатеринбурга