Тбилиси, 9 декабря 2019, 12:20 — REGNUM Партию просроченного мяса изъяли на скотобойне в Озургетском районе Грузии полиция совместно с сотрудниками Национального агентства продовольствия. Об этом 9 декабря сообщает Общественное телевидение Грузии.
По данным журналистов, мясо принадлежало компании «Сопо», которая поставляет продукцию в детские сады Аджарии и Озургети.
«В данном случае, просроченное мясо, без этикеток и документов, должно было поступить в детские сады Аджарии», — прокомментировала ситуацию глава агентства продовольствия Манана Эркомаишвили.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит виновным — лишение свободы до пяти лет.