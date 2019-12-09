Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Партию просроченного мяса изъяли на скотобойне в Озургетском районе Грузии полиция совместно с сотрудниками Национального агентства продовольствия. Об этом 9 декабря сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным журналистов, мясо принадлежало компании «Сопо», которая поставляет продукцию в детские сады Аджарии и Озургети.

«В данном случае, просроченное мясо, без этикеток и документов, должно было поступить в детские сады Аджарии», — прокомментировала ситуацию глава агентства продовольствия Манана Эркомаишвили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит виновным — лишение свободы до пяти лет.