Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновске произошла коммунальная авария: из-за повреждения началась просадка грунта под канализационным коллектором. В ходе ремонтных работ опоры контактной сети удерживают при помощи автокрана, движение на аварийном участие остановлено. На откачку потребуется один день, затем ещё 40 часов — на ремонтные работы, сообщает администрация города.

По данным мэрии, в ночь с 8 на 9 декабря «из-за повреждения на самотечном канализационном коллекторе началась просадка грунта на перекрёстке проспектов Дружбы народов и Созидателей». В результате на этом участке прекращено движение общественного транспорта.

На месте происшествия выехали бригады муниципальных предприятий «Ульяновскводоканал» и «Ульяновскэлектротранс». По словам исполняющего обязанности заместителя главы города Алексея Егорова, место повреждения «находится в газонной части между двумя сторонами движения», «выполнена раскопка»:

«В течение дня планируется завершить откачку, после чего около 40 часов потребуется для замены участка железобетонного коллектора метрового диаметра и восстановления движения транспорта».

Ситуация усложняется тем, что место раскопки находится рядом с порой контактной сети, от «падения её удерживают при помощи автокрана».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске выясняют причины крупного пожара на полигоне в Заволжье, который произошёл 29 ноября. Тление мусора с горением наблюдалось также утром 30 ноября. По данным спасателей, горели мусорные отходы на территории предприятия по переработке мусора, площадь горения составила около 500 кв. метров. Превышение концентрации вредных веществ было выявлено на самом полигоне, в жилом микрорайоне превышение ПДК не обнаружено.

Читайте также: В Ульяновске нашли ещё семь источников загрязнения воздуха