Малоярославец, Калужская область, , 12:16 — REGNUM Житель Малоярославца Калужской области в нетрезвом виде сообщил в полицию о том, что на рельсах рядом с городским железнодорожным вокзалом заложено взрывное устройство, сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации пресс-службы областного управления МВД России.

После тревожного звонка здание вокзала станции Малоярославец был оцеплено силовиками, а люди эвакуированы. Однако сапёры не обнаружили взрывного устройства ни на рельсах, ни в здании вокзала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С возмутителя спокойствия правоохранители взяли подписку о невыезде.

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